ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, Simeone verso il rinnovo. Pressing su Morata

Qualche giorno di relax in Argentina per ricaricare le batterie e poi sarà tempo di programmare il futuro. Ancora con l'Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone va avanti, insieme ai Colchoneros che il prossimo anno giocheranno nel nuovo stadio, Wanda. A breve il Cholo si confronterà con la proprietà per le strategie di mercato: forte pressing su Morata, idea concreta in vista della stagione che verrà. È presto per Simeone arriverà il momento di rinnovare il contratto, dal 2018 al 2019. Per continuare a costruire e provare a vincere, insieme...