ESCLUSIVA TMW - Atl.Madrid, si lavora per blindare Griezmann

Una mossa a sorpresa, per non perdere uno dei punti di forza della squadra. L’Atletico Madrid vuole blindare e accontentare Antoine Griezmann, a cui pensa il Barcellona che potrebbe pagare la clausola di 100 milioni. La volontà dei Colchoneros è di andare incontro alle esigenze del giocatore e rinnovargli il contratto riconoscendogli un cospicuo aumento dell’ingaggio. Potrebbe invece partire uno tra Koke e Saul (più facile il secondo). Attenzione anche alle richieste dalla Premier League per Gimenez. La sensazione è che l’Atletico Madrid in estate farà una cessione importante. Ma si lavora affinché questa non sia Griezmann. Prove di squadra per il futuro in casa Atletico. E nel futuro potrebbe esserci ancora Griezmann...