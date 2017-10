ESCLUSIVA TMW - Beerschot, in arrivo l'ex Benevento Jakimovski

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Futuro in Belgio per Nikola Jakimovski. L'ex Benevento, negli ultimi giorni vicino al Carpi, è destinato, secondo quanto raccolto da TMW al Koninklijke Beerschot Antwerpse Club, club di Anversa primo in Tweede klasse, l'equivalente belga della nostra Serie B.