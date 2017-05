ESCLUSIVA TMW - Benfica, in arrivo l'ex Siena Salvador Agra

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nuovo cambio di maglia per Salvador Agra, esterno offensivo classe 1991 con un passato in Serie A con la maglia del Siena. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore oggi al Nacional de Madeira sarebbe in procinto di trasferirsi al Benfica. Il club di Lisbona, successivamente, deciderà se cedere il giocare in prestito oppure puntarci per la stagione 2017/2018.