ESCLUSIVA TMW - Besiktas, offerta per Choupo-Moting: proposto triennale

Novità sul mercato del Besiktas, raccolte in anteprima da Tuttomercatoweb.com. Il club turco cerca un altro colpo importante per l'attacco e l'obiettivo davanti è puntato su Eric Maxim Choupo-Moting. Classe 1989, l'attaccante è in scadenza di contratto con lo Schalke 04. Il Besiktas ha offerto al tedesco, origini camerunesi, un contratto di 3 anni a 3 milioni netti d'ingaggio.