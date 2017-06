ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund, previsti nuovi contatti per Dolberg

Ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi: il Borussia Dortmund ha messo gli occhi in casa Ajax per Veltman e Dolberg. Se prima l'attaccante era solo un'idea, con la partenza di Aubameyang in direzione PSG sono previsti nuovi contatti e probabilmente un'offensiva importante per cercare di capire le condizioni. L'Ajax chiede almeno 35 milioni, anche se vorrebbe tenerlo pure nella prossima stagione. Dolberg nel mirino del Borussia Dortmund...