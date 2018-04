ESCLUSIVA TMW - Celtic, offerta ad Abel Hernandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Celtic cerca un rinforzo importante in attacco per la prossima stagione. Offerta ad Abel Hernandez, che non rinnoverà con l’Hull City e a cui pensano anche alcune squadre italiane (Bologna su tutte). Dalla Scozia una proposta che il giocatore valuta insieme al suo entourage. Una risposta non è ancora arrivata e non arriverà a breve, intanto il Celtic punta Abel Hernandez...