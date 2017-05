ESCLUSIVA TMW - Chelsea, vicino rinnovo per Hazard e Conte. Piace Aubameyang

© foto di Imago/Image Sport

Chelsea al lavoro per il futuro. Sempre più vicino il rinnovo di Antonio Conte, come già anticipato qualche mese fa. Un altro tassello importante della squadra che è vicino al rinnovo è Eden Hazard, per lui possibile prolungamento fino al 2021. Intanto il Chelsea, che dalla prossima stagione potrà contare anche su Cristian Stellini come braccio destro di Conte, lavora per rinforzare ancora l'attacco. Piace Aubameyang del Borussia Dortmund, valutato 60 milioni di euro. La sensazione è che nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori contatti per cercare di impostare una trattativa. Chelsea al lavoro, tra i rinnovi di Conte e Hazard e l'idea Aubameyang...