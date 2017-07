ESCLUSIVA TMW - Chiasso, il debutto di Geraci: "Grazie al club per questa chance"

E' iniziata lunedì l'avventura a Chiasso di Alfredo Geraci, nuovo preparatore dei portieri del club svizzero e già nello staff tecnico di Sorrento, Pavia e, lo scorso anno, Pistoiese. Per il trainer di Montecatini si tratta della terza esperienza all'estero, dopo quelle allo Shumen in Bulgaria e al Viktoria Zizkov in Repubblica Ceca. Domenica scorsa, peraltro, Geraci ha chiuso i lavori del suo Summer Camp, progetto che coinvolge molti ragazzi e che in queste settimane si è svolto a Pastena, vicino Frosinone. Ora una nuova svolta professionale.

Come è stato il primo contatto col gruppo?

"Ho avuto subito un buon approccio, le sensazioni sono positive. Tra l'altro questa è una società che ha un certo passato. Per me si tratta anche di una crescita professionale, considerate le mie esperienze pregresse in Lega Pro. Ringrazio il club per questa bella opportunità e, in particolar modo, il Dg Bignotti e il Ds Preite".

A Chiasso trova un allenatore di scuola spagnola...

"Guillermo Abascal Perez è un tecnico giovane nonché un gran lavoratore. L'impatto con lui è stato molto positivo. Mi sembra un professionista determinato a metterci tutto se stesso in questa avventura. E' spagnolo ma parla bene l'italiano. La squadra in genere credo che abbia dei valori, costruita per ben figurare".