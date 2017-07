ESCLUSIVA TMW - Craiova, colpo italiano: c'è la firma di Fausto Rossi, la foto

Acquisto italiano per il centrocampo del Craiova di Devis Mangia. Ha firmato - come evidente nella foto di TuttoMercatoWeb - Fausto Rossi, contratto biennale e operazione conclusa. Devis Mangia piazza il colpo per la sua squadra e sceglie Fausto Rossi. Affare fatto, rinforzo made in Italy in Romania...