ESCLUSIVA TMW - Craiova-Fausto Rossi, si va verso un biennale: gli aggiornamenti

Un colpo italiano per il Craiova. Si avvicina Fausto Rossi, centrocampista classe 90, attualmente svincolato. Rossi si trova in Romania per limare i dettagli, si va verso un contratto biennale. Lunedì o martedì visite mediche e poi possibile firma.