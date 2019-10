ESCLUSIVA TMW - Dal Milan alla Dinamo Bucarest, Piscitelli si racconta

Dalle giovanili del Milan con tappa a Carrara, a Benevento, a Carpi e poi in Romania. Spiccare il volo fuori dai confini, per una nuova fase della carriera. Riccardo Piscitelli ha scelto la Dinamo Bucarest per trovare il suo posto nel mondo e ha già conquistato i tifosi del club in pochi mesi. "E' un'esperienza che ho sempre voluto fare quella di cimentarmi in nuovi campionati -spiega l'estremo difensore di Vimercate a Tuttomercatoweb.com-, sin da piccolo. Provare qualcosa all'estero e ci sono riuscito".

Com'è per lei vivere lontano dalla sua Italia?

"Vivendo nella capitale, cioè a Bucarest, è molto simile alla vita di Milano, come in ogni grande città: imponenti centri commerciali, ristoranti di ogni tipo, e il centro sempre pieno di ragazzi. Ma la cosa più importante per me è che mi sto cimentando con l’inglese".

Il calcio della Liga a che livello è?

"In Romania ci saranno gli europei a breve e il livello si sta continuamente alzando. Questo è un campionato di massima serie che ti può dare visibilità a livello europeo. Dco solo che bel derby contro il FCSB sono venute quasi 40mila persone...".

Favorite e sorprese: che campionato è e quali sono i vostri obiettivi?

"La favorita è sicuramente il cluj che detiene il campionato ed è la squadra che ha dimostrato di poter battere in Europa squadre del calibro della Lazio e del Celtic. Il nostro obiettivo è quello di entrare nei playoff tra le prime 6 per poi continuare a disputare il campionato lottando per le coppe europee ".

Quanto è più facile giocare nella squadra più 'italiana' di Romania, visto che siete in quattro, con Fabbrini, Strechie e Montini in rosa?

"Fortunatamente ho trovato dei ragazzi eccezionali oltre al mio amico Mattia con cui già ho giocato".

Un anno e poi punta a tornare in Italia o pensa di continuare all'estero?

"Il mio obiettivo è quello di salire sempre più in alto, qualsiasi cosa questo comporti".