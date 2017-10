ESCLUSIVA TMW - Dinamo Bucarest, i tifosi tentano di aggredire il proprietario

Fonte: FV

Lo stadio della Dinamo © foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La Dinamo Bucarest sta perdendo per 3-0, in casa, contro il Viitorul. Settimo, a quattordici punti dalla Steaua Bucarest capolista, il club non può chiedere molto alla propria stagione. La sconfitta è comunque mal digerita dai tifosi che hanno cercato di aggredire fisicamente il proprio azionista di maggioranza, Ionuț Negoita, accusato di non mettere soldi per una squadra competitiva.