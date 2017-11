ESCLUSIVA TMW - Everton, offerta a Simeone: il Cholo tentenna, la situazione

© foto di J.M.Colomo

L’Everton vuole ripartire, nella prossima stagione, con un progetto vincente. Ci sono stati dei contatti per arrivare a Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell’Atletico Madrid. Il Cholo ha preso atto dell’interesse ma al momento è concentrato sulla sua squadra. Il futuro dipenderà, probabilmente, dal cammino in Champions League. Tuttavia non sarebbe convintissimo di prendere in considerazione l’ipotesi Everton. Potrebbero presentarsi anche altre opportunità nel corso dei prossimi mesi. Magari il Chelsea per il dopo Antonio Conte. L’Everton in pressing, Simeone tentenna...