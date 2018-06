ESCLUSIVA TMW - Fenerbahce, contatto per Sarri: il tecnico declina

© foto di Federico De Luca

Sirene dalla Turchia per l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri. Il Fenerbahce aveva pensato al tecnico toscano per affidargli la panchina proponendogli un contratto importante. Negativa la risposta del diretto interessato, che preferisce aspettare altre opportunità. Il Chelsea in primis, anche se Laurent Blanc continua a scalare posizioni. Sarri dice no alla Turchia, aspettando Abramovich....