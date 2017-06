ESCLUSIVA TMW - Galatasaray, Raiola vola a Istanbul per parlare di Tete

Fonte: Marco Conterio e Pietro Mazzara

Mentre il caso Donnarumma continua a infiammare i media italiani, il suo agente Mino Raiola in queste ore sta volando a Istanbul per incontrare il Galatasaray. Il procuratore ha un incontro fissato con il club turco per provare a trovare un accordo per Kenny Tete, esterno difensivo di proprietà dell'Ajax e in scadenza nel giugno del 2018.