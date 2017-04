ESCLUSIVA TMW - Kessler (Bild): "Ancelotti? Al Bayern la Bundes non basta"

Dopo due eliminazioni in otto giorni, al Bayern non resta altro che la Bundesliga. Una vittoria ormai alla portata, con un vantaggio di 8 lunghezze sul Lipsia quando mancano 4 giornate al termine. Ma il bilancio sul lavoro di Ancelotti non può ritenersi del tutto soddisfacente, soprattutto se comparato al suo predecessore. Per capire che aria tira in Germania abbiamo contattato Philipp Kessler della Bild che ha spiegato qual è la situazione attuale dei bavaresi:

"Per il Bayern non è sufficiente vincere solo la Bundesliga. Al termine di questa stagione, dopo le amare eliminazioni subite in Champions League e in DFB-Pokal ci sarà un cambio radicale. Se il Bayern vuole essere vincente a livello internazionale deve acquistare due o tre grandi giocatori. Uno che rimpiazzi Xabi Alonso e un grande sostituto per Robben e Ribéry. Un altro acquisto da fare è un'alternativa a Lewandowski. Questa è la mia opinione, ma molti in Germania la pensano allo stesso modo. Dalla tripletta del 2013 ogni allenatore è comparato a quella stagione. E se vogliono centrare ancora quell'obiettivo non c'è altro modo che investire nella squadra. Credo che Carlo Ancelotti debba dare più fiducia nei giovani come Kimmich o Renato Sanches. Deve dare loro la possibilità di giocare, perché solo così possono migliorare e diventare delle stelle. Certamente hanno del potenziale, ma devono giocare. Non capisco ad esempio perché Ancelotti non abbia fiducia in Kimmich, perché potrebbe essere perfetto nel prendere il posto di Lahm sulla corsia destra. Ed è in quella zona del campo che Hoeness e Rummenigge lo vorrebbero. Kimmich ha dimostrato con la nazionale tedesca agli scorsi Europei di essere un grande terzino destro e un gran giocatore. Evidentemente Ancelotti non ne è del tutto convinto".

C'è soddisfazione sull'operato di Ancelotti?

"Tutti lo erano fino alle grandi sfide di aprile. Sembrava tutto così facile, il Bayern era così vincente e la squadra giocava un gran calcio. Proprio per le prestazioni così in scioltezza, alla Bild abbiamo rinominato Ancelotti in 'Carlo Cool'! Poi con gli infortuni di Hummels, Boateng, Neuer, Martinez e Lewandowski sfortunatamente ha perso il suo fascino. Il Bayern ha avuto problemi e i suoi allenamenti sono visti in un'altra ottica, ossia che Ancelotti sembri troppo rilassato. Questo non è un problema se vinci. Ma ora portebbe esserlo. Sono certo che questo stile di allenamento possa essere messo in discussione".

E il rapporto con i calciatori? Ultimamente si è notato qualche crepa con Ribéry

"Ancelotti e Ribéry non stanno avendo un momento facile attualmente. Dopo la partita col Mainz Ribéry ha lasciato lo stadio senza essere passato dagli spogliatoi. Era molto arrabbiato perché Ancelotti l'ha tolto dal campo dopo 45 minuti. Dopo la partita col Borussia Dortmund gridava verso gli spogliatoi. E dopo il controllo antidoping ha lasciato lo stadio senza proferire parola. Non è felice, decisamente. Ma in generale Ribéry non ha problemi con Ancelotti. In pubblico ogni giocatore parla bene del tecnico perché ha vinto tanto in carriera. Ma non è un segreto che alcuni di loro pensi che il Bayern dovrebbe allenarsi più duramente".

Che differenze hai notato fra Ancelotti e Guardiola?

"A mio avviso una delle più grandi differenze fra Ancelotti e Guardiola è che quest'ultimo spingeva di più i giocatori. Voleva sempre che ognuno mostrasse più di quanto potesse realmente dare. Voleva sempre provare nuove cose, spingeva anche mentalmente verso un ulteriore livello. Ha fatto giocare loro in altre posizioni, è stato migliore nella gestione dei giocatori più giovani, dimostrando maggiore fiducia in loro. Ma Ancelotti è più umano ed è questo il suo maggiore vantaggio".

Credi che Ancelotti possa avere una seconda chance?

"Certamente avrà una seconda possibilità, non ho dubbi in merito. Ci sarà un nuovo precampionato, nuovi giocatori. Ma deve portare a casa risultati migliori. Se il Bayern dovesse avere problemi in pochi mesi e la squadra non migliorerà, allora penso che possa essere esonerato".

Intanto la squadra è già attiva sul mercato. Fatta per Süle e Rudy, potrebbe arrivare anche Brandt. Si fermeranno qui?

"Certamente no. Süle e Rudy sono senz'altro buoni giocatori, ma se il Bayern vuole essere vincente in Europa servono stelle del calibro di Alexis Sanchez, Paulo Dybala o Marco Verratti".