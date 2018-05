ESCLUSIVA TMW - Kluivert jr ascolta la madre: sceglie Raiola, andrà in Premier

Figlio d’arte, che però non ha ascoltato del tutto i consigli del padre. Justin Kluivert ha deciso di affidare i suoi interessi a Mino Raiola consigliato dalla madre. In famiglia era in atto una vera e propria diatriba sul procuratore a cui Justin avrebbe dovuto affidare il suo futuro professionale. Alla fine ha avuto la meglio il consiglio della signora Kluivert piuttosto che dell’ex Barça Patrick. E ora il futuro di Justin è tutto da scrivere. Ci pensa il Manchester United, è una pista concreta così come l’Everton. Poche chance di vedere il giovane in serie A. La Premier League chiama...