ESCLUSIVA TMW - Kuntz: "Vinto contro alcune delle squadre più forti al mondo"

Fonte: dal nostro iviato Simone Lorini

Il tecnico della Germania Under 21 Stefan Kuntz ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del successo sulla Spagna e del titolo Europeo appena conquistato: “Abbiamo giocato contro alcune delle squadre più forti del mondo, come per esempio l'Inghilterra che veniva dalla vittoria del campionato del mondo Under 17. Avevamo studiato bene la Spagna, le loro statistiche e sapevamo che erano molto pericolosi davanti e che avrebbero fatto un grande pressing. Ma li abbiamo contenuti soffrendo solo nei primi 15-20 minuti, poi siamo cresciuti e alla fine abbiamo conquistato questa vittoria meritata. Di Biagio? Io ho iniziato solo pochi mesi fa e quindi non posso giudicare il lavoro di un collega che sicuramente conosce meglio di me la propria squadra. L'Italia è stata una squadra molto difficile da affrontare per noi ed è tutta esperienza preziosa, quella non si può comprare”.