ESCLUSIVA TMW - L'ex laziale Mauricio va in Turchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb l'ex difensore della Lazio Mauricio si avvia al trasferimento in Turchia. Fatta per il passaggio al Besiktas campione in carica. Il brasiliano lascia dopo una sola stagione lo Spartak Mosca, col quale si è laureato campione di Russia.