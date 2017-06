ESCLUSIVA TMW - Las Palmas, Livaja a un passo dall'AEK Atene

Fonte: Andrea Losapio

Marko Livaja è a un passo dall'AEK Atene. L'attaccante di proprietà del Las Palmas, dopo i 5 gol messi a segno lo scorso campionato nella Liga, è pronto per la nuova avventura in Grecia, con il club della capitale che vorrebbe provare a vincere il campionato per tornare anche in Champions League. In serata è prevista l'accelerata decisiva ed è possibile anche che arrivi direttamente l'annuncio.