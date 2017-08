ESCLUSIVA TMW - Leganes, in arrivo Kalo Bong

© foto di NewsPix/Image Sport

Un nuovo talento per il Leganes. In arrivo il centrocampista Kalo Bong, classe 97 considerato uno dei maggiori prospetti d'Oceania. Il giocatore sosterrà un periodo di prova con il club spagnolo, poi potrebbe essere tempo di trattative. Il Leganes prova a piazzare il colpo, in arrivo Kalo Bong...