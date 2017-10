ESCLUSIVA TMW - Leicester, sondaggio per Fonseca: il portoghese pensa allo Shakhtar

Dopo l’esonero di Shakespeare il Leicester è alla ricerca di un nuovo tecnico. Le valutazioni del club inglese hanno portato il management a prendere informazioni, tra le altre, anche sulla posizione di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è uno dei più apprezzati d’Europa per il lavoro svolto allo Shaktar, come osservato anche nello scontro diretto con il Napoli di Sarri, e stando a quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb, non ha preso in considerazione questa possibilità. Fonseca è infatti concentrato nello scrivere la storia dello Shaktar, e la sua mente sarà quindi focalizzata su questo obiettivo da qui sino al termine della stagione.