ESCLUSIVA TMW - Linense, Radici: "Kibamba da Serie A. Ha marcato Borriello"

"Non capisco perché i giovani italiani non vanno a fare esperienze all'estero". A dirlo è Nicola Radici, storicamente uno dei più giovani dg del nostro calcio, a 21 anni, con l'Atalanta del 1994. E ora è vicepresidente della Linense, società di Linea de la Concepcion, a un passo da Gibilterra, militante nella segunda B spagnola, corrispondente alla terza serie italiana. "Ho sempre fatto calcio in Italia, fino a 18 mesi fa, ma fuori c'è il mondo. I club cedono solamente in C italiana e per me questo è restrittivo, un'opportunità nella stessa categoria ma in un'altra nazione ti dà qualcosa".

Quindi è una candidatura?

"Sarebbe bello creare una sorta di collaborazione, può nascere una buona sinergia. Ne abbiamo parlato pure con una società italiana".

Quale?

"Non è andata in porto, quindi non si può dire. Io e il presidente siamo italiani, non ci dispiacerebbe affiliarci".

Com'è la Segunda B?

"Ci sono delle belle storie, da Borriello all'Ibiza al San Fernando, la squadra di Monchi. Infatti una settimana fa c'è stata un'intervista doppia fra l'andaluso finito a Roma, Monchi, e il romano finito in Andalusia, cioè il presidente del club, Raffaele Pandalone".

L'Ibiza con Borriello è dietro di voi.

"Ci abbiamo giocato contro, la partita è finita 0-0. È stato marcato dal nostro miglior giocatore, Kibamba Baron, un congolese che è arrivato in estate dietro segnalazione di Fabrizio Cesana, che allena le nazionali lì".

Una soddisfazione, insomma.

"Sì, ma Kibamba gioca da titolare anche con il Congo, sta facendo molto bene. Ci sono grandi club che lo stanno venendo a vedere, soprattutto perché spesso gioca contro le squadre B. Quindi anche Barcellona e Siviglia hanno interesse. C'è anche l'Osasuna che ha chiesto informazioni. D'altro canto siamo la miglior difesa del campionato".

A che livello è?

"Se continua a crescere è da A, sono sicuro. L'ho fatto seguire da Aldo Cantarutti (ex centravanti) in Coppa d'Africa e l'ho subito preso. Sono arrivato a maggio come responsabile della Linense, dopo essere venuto via dal Sion, poi dopo il suo acquisto il presidente mi ha proposto di fare vice. Insomma, l'acquisto è stato gradito".

Quindi è ancora un po' acerbo.

"Forse non è top per l'altezza, sarà 1,85, ma è forte di testa e ha un discreto piede. È molto rapido, rende bene in una difesa a tre. Però da settembre è sballottato di qua e là dal mondo: il lunedì parte, il mercoledì gioca in Africa, il sabato rigioca con noi. Vuol dire che a livello mentale c'è".

Tornando alla Linense, obiettivi?

"Per come è impostata la società, vogliamo mantenere la categoria e lanciare giovani. D'altronde la Segunda B è la porta verso l'Europa, non ha limite di extracomunitari, possiamo valorizzare lavorando bene. Promozione? Siamo quinti, ci sono i playoff... in realtà per ora non ci pensiamo. Non faremo il passo più lungo della gamba, spendendo in ingaggi".

Insomma, non come Borriello.

"No, lui è fuori target. Però abbiamo un ex calciatore che ha giocato in Serie A italiana. Gaston Cellerino, del Livorno. Ma la nostra piazza è paragonabile a una Lucchese".

A proposito di Toscana, segue ancora il Prato?

"Per la mia storia di dirigente è una delle maglie rimasta dentro, sono state due esperienze complicate ma belle. So che far calcio lì non è semplice, sono però contento di avere lasciato con un'altra salvezza, contro il Tuttocuoio, sebbene ai tempi poteva sembrare un limite".

D'altronde nel 2016 c'era Tavano.

"È la dimostrazione di quel che dicevo poc'anzi. Ha fatto fatica, poi è andato alla Carrarese ed è stato capocannoniere. La retrocessione dell'anno scorso è stata una brutta ferita anche per me, poi la D è complicata, l'ho vissuta alla Pro Sesto. Spero che il club risalga, non c'entra nulla con la Serie D".