ESCLUSIVA TMW - Lokomotiv Mosca, offerta per il portoghese Orlando Sa

Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com la Lokomotiv Mosca sarebbe vicina ad un accordo per il trasferimento di Orlando Sa in Russia. L'attaccante portoghese dello Standard Liegi ha già un accordo con i sovietici che ora stanno trattando con il club di appartenenza per comprendere la fattibilità dell'affare. Sul piatto ci sarebbe anche un'offerta di rinnovo contrattuale da parte dei belgi.