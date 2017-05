ESCLUSIVA TMW - Lugano, interesse per Alimi dell'Atalanta

© foto di Alberto Sartor

Sirene svizzere per Isnik Alimi. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta e questa stagione in prestito al Forlì, piace al Lugano. Ci sono stati dei contatti e può diventare una possibilità concreta. Alimi nel mirino del Lugano. E sullo sfondo le trattative per il rinnovo con la Dea. La Svizzera chiama Isnik Alimi...