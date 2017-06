ESCLUSIVA TMW - Lugano, oggi incontro Tramezzani-Renzetti: tecnico vicino al Sion

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Un incontro per lasciarsi nel migliore dei modi e dirsi addio. Paolo Tramezzani oggi incontrerà il suo presidente, Angelo Renzetti e poi saluterà il Lugano. Non ci sono le condizioni per la permanenza. E il Sion, per Tramezzani, è sempre più vicino...