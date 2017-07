ESCLUSIVA TMW - Monaco, offerta al Palermo per Lo Faso: i dettagli

© foto di Image Sport

Offerta francese per Simone Lo Faso. Sul tavolo del Palermo 6 milioni più bonus, oggi incontro tra il ds rosanero Fabio Lupo e l'entourage del giocatore per trattare la cessione. All'attaccante classe 98 proposti cinque anni di contratto. Situazione in evoluzione, il Monaco punta Lo Faso. E il Palermo è orientato ad accettare l'offerta. La Francia chiama Simone Lo Faso. E sullo sfondo sempre l'Inter che potrebbe girarlo alla Samp, ma il Monaco prova a mettere la freccia...