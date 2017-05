ESCLUSIVA TMW - Nizza, il punto sulle uscite. Balo, serve un sacrificio

Rischio esodo in casa Nizza nell'estate successiva al terzo posto conquistato nella Ligue 1 2016/17 che permetterà alla squadra della Costa Azzurra di partecipare ai preliminari della prossima Champions League.

Andrà via al 100% Ricardo Pereira, laterale destro che era in prestito dal Porto. Certa anche la partenza di Younès Belhanda, calciatore di proprietà della Dinamo Kiev.

Discorso leggermente diverso per Mario Balotelli, calciatore svincolato dal prossimo 1° luglio. "Spero di rivedervi il prossimo anno", ha dichiarato Supermario che, però, se vorrà restare dovrà sensibilmente abbassarsi l'ingaggio. In questa stagione, infatti, il Nizza ha contribuito solo in minima parte al pagamento del suo stipendio facendo affidamento sulla buonuscita del Liverpool.

Per fare cassa, il Nizza si affiderà a Jean Seri, ivoriano classe '91 che piace in Liga e, soprattutto, in Premier League. Infine, il terzino sinistro brasiliano Dalbert Henrique: conferme sulla trattativa in stato molto avanzato con l'Inter.