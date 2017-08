ESCLUSIVA TMW - Offerte da Inghilterra e USA per l'ex leccese Giordano

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Possibile una nuova esperienza all'estero per Daniele Giordano, portiere classe '91 cresciuto nel settore giovanile del Lecce ma diventato professionista in Scozia tra le file del Celtic Glasgow. L'ex Perugia, Melfi e Ischia ha giocato al Madrepietra Daunia nella prima parte dell'ultima stagione, prima di svincolarsi perché non pagato e chiudere l'annata in Serie A scozzese. Adesso l'estremo difensore classe '91 può trovare una nuova chance lontano dall'Italia poiché ci sono offerte da alcune squadre della Championship (la Serie B inglese) ma sulle sue tracce ci sono anche diverse formazioni della NASL, campionato americano che dal 2018 vedrà entrare in gioco nuove franchigie.