ESCLUSIVA TMW - Olanda, panchina al duo Advocaat-Gullit: incontro positivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un summit per trovare l'intesa definitiva. Affare praticamente fatto, accordo trovato. L'Olanda ha il suo nuovo allenatore, si tratta di Dick Advocaat che sarà supportato da Ruud Gullit. Le parti in queste ore si sono trovate su tutti i punti e così è stato accantonato ogni dubbio. Entro i prossimi due giorni potrebbe arrivare la firma, si attende la riunione decisiva in Federazione. Poi dovrebbe arrivare l'ufficialità. Advocaat e Gullit pronti, l'Olanda vuole ripartire...