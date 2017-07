ESCLUSIVA TMW - Paok S., finito incontro con ag. Bellusci: la trattativa avanza

Trattativa in corso per il passaggio di Giuseppe Bellusci al Paok Salonicco. Il difensore dovrebbe risolvere il contratto col Leeds (non rientra più nei piani del club) per poi accasarsi in Grecia. Oggi il suo agente Michelangelo Minieri si è incontrato in Germania con i dirigenti del Paok (la squadra è infatti in ritiro proprio in Germania) per portare avanti l'operazione.