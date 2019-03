Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Chiara Biondini

Il centrocampista del Perugia, Marco Carraro, ha parlato ai microfoni di TMW in occasione della consegna del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro: "Fa sempre piacere ricevere questi riconoscimenti, speriamo sia il primo di tanti. L'impatto col Perugia? All'inizio si ha sempre un periodo di ambientamento, anche per le diversi metodi degli allenatori, ma adesso direi che sto andando bene e spero di confermarmi nelle prossime partite. Che allenatore è Nesta? E' molto meticoloso, cura molto i particolari. Da come sta facendo promette bene. Il Perugia? Abbiamo avuto ultimamente un po' di difficoltà in casa, speriamo di fare una serie di vittorie che ci possa portare nel modo giusto ai play off. Cosa hanno in più le prime in classifica? In B i risultati non sono mai scontati, poi è chiaro che ci sono 3-4 squadre più attrezzate di altre, ma nei play off è importante arrivare bene perché non si sa mai quello che può succedere. Il Foggia? E' sicuramente una piazza molto esigente, molto calda, che ti dà tanto. Dopo quello che è successo recentemente spero che la situazione possa andare a buon fine".