ESCLUSIVA TMW - Pigliacelli: “Io idolo a Craiova, punto al massimo”

© foto di Federico Gaetano

“Fortunatamente ci ho messo poco ad entrare nel cuore della gente, mi trovo benissimo”. Così a TuttoMercatoWeb il portiere del Craiova, Mirko Pigliacelli che ha ben chiari anche gli obiettivi della squadra. “Io - dice - voglio puntare al massimo. L’obiettivo è arrivare fra le prime tre. Siamo una squadra competitiva, la gente ci segue. C’è tutto per fare bene”.

Le difficoltà che ha incontrato?

“L’unica è stata il giorno che sono partito dall’Italia. Ho pensato: ok e ora come parlo? Poi quando sono arrivato mi s’è aperto un mondo. È uno spettacolo. Poi lo staff tecnico è italiano. Però sto studiando inglese, cosi colmo il gap”.

Sta seguendo il campionato italiano?

“Le risposte per calciatori e società non possono essere date dopo tre giornate. Sicuramente la Juve è sempre la Juve, lo dimostra sempre. Ma occhio al Sassuolo: ha un grande allenatore: l’ho sempre stimato per il suo modo e tipo di gioco. Quest’anno può mettere in pratica il suo credo in una società sana. Quando progetti e hai un allenatore che può fare la differenza si vede”.

Portieri: da chi e rimasto impressionato?

“Sta facendo bene Audero. Ha avuto subito l’opportunità di fare la Serie A. Per bravura e perché quando hai le società giuste dietro per farti approcciare ad un campionato di A riesci a sopperire all’età. Poi il Napoli ha perso tanto con l’addio di Reina”.

Che effetto fa vedere Buffon in Ligue 1?

“Particolare.... da italiano e da portiere non avrei mai pensato che potesse chiudere la carriera fuori dall’Italia. Un grande portiere punta sempre a grandi obiettivi”.

Ci pensa al ritorno in Italia?

“Per quello che sto passando in questo periodo, dico che sto da Dio a Craiova. Qui ho avuto la possibilità di provare cose in Italia non avevo mai provato. Stadio pieno tutte le partite, l’Europa League... no, oggi non ci penso”.