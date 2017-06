ESCLUSIVA TMW - Pres.Antalyaspor: "Menez-Eto'o: non deludo i sogni dei tifosi"

Safak Ozturk, presidente dell'Antalyaspor, torna a parlare. Lo fa in esclusiva con Tuttomercatoweb.com per svelare i retroscena dell'acquisto di Jeremy Menez. "Abbiamo una grande squadra di professionisti che lavora per il club. Lavoriamo anche con agenti con i giusti valori etici e che conoscono bene il mercato. Questo ci permette di tenere sotto controllo buone opportunita' e prendere grandi calciatori come Menez. In questo caso, devo dire grazie a George Gardi come principale protagonista della trattativa".

Perché un giocatore con le sue caratteristiche?

"Menez è un giocatore che può giocare in diverse posizioni in attacco. La sua carriera dimostra il calibro del giocatore che è. Il punto più importante però, è che Menez è un vincente. Io voglio vincenti nella nostra squadra per raggiungere obbiettivi più importanti".

Quanto è stata lunga la trattativa e c è qualche retroscena che può svelarci?

"Ci vogliono grandi sforzi per portare giocatori così. Posso dire che una volta che ci siamo visti faccia a faccia e visto i nostri caratteri ed obiettivi, tutto è andato per il verso giusto. Siamo stati bravi a lavorare in silenzio e non far filtrare nessuna voce prima dell'ufficializzazione dell'operazione".

Menez più Eto'o: è l'attacco più forte del campionato?

"Può essere... Non voglio commentare le altre squadre. Ma so che non aspetto l'ora che inizi il campionato per vedere dal vivo questi grandi campioni giocare assieme".

Puntate subito allo Scudetto?

"Il nostro obiettivo è di competere per il titolo l'anno prossimo. Abbiamo grandi calciatori in rosa adesso come Samuel Eto'o, Jeremy Menez e Sandro Ranieri. Quest'anno, nel mio primo anno da Presidente, abbiamo battuto il record del miglior piazzamento nel campionato e il maggior numero di punti in una stagione nella nostra storia. Quando ho iniziato a lavorare come Presidente, avevo promesso ai nostri tifosi di competere per il campionato nel mio secondo anno. Io mantengo le mie promesse".

Qualcosa da rispondere all'agente di Sosa che vi ha definito una società di pagliacci?

"Il giorno dopo che questo agente ha fatto delle dichiarazioni sul nostro club, abbiamo firmato un grande calciatore come Jeremy Menez. Abbiamo una delle più grosse leggende del calcio mondiale nella nostra squadra, Samuel Eto'o. Il mondo del calcio soffre della poca professionalità di agenti che mettono i propri interessi personali davanti agli interessi dei propri assistiti. Credo che sia lui, questo agente, che ci ha offesi, il primo candidato al premio di pagliaccio dell'anno".