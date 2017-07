ESCLUSIVA TMW - PSV, Willems ad un passo dall'Eintracht Francoforte

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

LOperazione in uscita per il PSV Eindhoven. Il difensore Jetro Willems è ad un passo dall'Eintracht Francoforte. Trattativa ai dettagli per 6,5 milioni più bonus vari. Domani il contatto decisivo. Willems verso l'Eintracht Francoforte...