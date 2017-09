ESCLUSIVA TMW - Qarabag, offerta al Benfica per Ola John

Fonte: Raimondo De Magistris

Offerta del Qarabag per Ola John, attaccante classe '92 di proprietà del Benfica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club azero ha messo sul piatto un'offerta da 200.000 euro per acquistare il cartellino. Per il giocatore pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Attesa una risposta a breve, visto che il mercato in Azerbaigian chiude domani.