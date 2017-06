ESCLUSIVA TMW - Reading-Stam, a giorni incontro per il futuro

Jaap Stam e il Reading, futuro tutto da scrivere e valutare. La prossima settimana un incontro per capire se ci saranno i margini per proseguire insieme oppure no. Il lavoro del tecnico olandese è stato apprezzato, dal club ma anche da altre società. Dall'incontro emergerà se ci saranno i presupposti per continuare. Stam-Reading, prove di futuro insieme...