ESCLUSIVA TMW - Rio Ave, arriva Barreto dal Millonarios

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Millonarios avrebbe trovato l'accordo per prestito con opzione di riscatto per il centrocampista Oscar Barreto, ex nazionale under 23 in procinto di passare al Rio Ave in Portogallo. Secondo indiscrezioni il giocatore viaggerebbe questo fine settimana in Europa per sostenere visite mediche e firmare il contratto. Il giocatore è rappresentato dall'agente italiano Gianluca De Franco, molto attivo sul mercato colombiano, lo stesso a chiudere la trattativa per l'attaccante Cristian Arango al Benfica.