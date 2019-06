ESCLUSIVA TMW - Rossi (ct Ungheria): "Juve, in una settimana le idee di Sarri"

Fonte: Dal nostro inviato a Rimini Lorenzo Marucci

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento The Coach Experience in corso a Rimini. "Io credo che in Italia la cosa principale che è stata riconosciuta da tutti riguarda la disciplina, l'organizzazione e l'attenzione alla fase difensiva, quindi equilibrio. Questo è quello che siamo riusciti a trasferire dal calcio italiano. Lì in Ungheria c'è grande fantasia, ci sono tantissimi giovani di qualità e talento, bisogna che poi riescano ad esprimerlo in maniera continuativa, non sempre è possibile. Sotto l'aspetto psicologico c'è ancora da lavorare".

La situazione della sua nazionale, anche in vista degli Europei, qual è?

"Adesso siamo in una posizione che ci consente di mantenere la speranza. Per noi all'inizio era un sogno poter pensare di partecipare all'Europeo. Continua ad esserlo, con qualche possibilità in più. Non abbiamo fatto nulla, dobbiamo ancora giocare quattro partite, tutte decisive, speriamo di essere fortunati".

Si aspettava un impiego maggiore di Schafer?

"Onestamente no, mi aspettavo delle difficoltà venendo in Italia, era al primo anno nella serie A ungherese. Mi sarei aspettato maggiore impiego da parte di Nagy, che invece con Mihajlovic non ha trovato spazio".

Da ex doriano, come si rilancia la Sampdoria dopo Giampaolo?

"Va via un ottimo allenatore, ne arriva uno altrettanto bravo. Quindi sotto questo aspetto non credo che la Samp abbia perso, poi dovrà fare dei movimenti di mercato, ma stiamo parlando di due ottimi tecnici".

La Samp cerca da diversi anni di entrare in Europa League, però poi questo obiettivo sfuma.

"È un peccato, sarebbe bello vedere di nuovo i blucerchiati in Europa".

Cosa porterà Sarri alla Juventus dopo aver vinto l'Europa League?

"Abbiamo visto di cosa è stato capace al Napoli e al Chelsea, c'è da aspettarsi lo stesso tipo di gioco. Per la verità il Napoli era anche migliore, non parlo delle individualità ma del gioco, penso che difficilmente possa essere ripetuto anche alla Juventus".

I giocatori riusciranno ad assorbire le idee di Sarri?

"Penso che un giocatore ci metta una settimana a valutare la conoscenza e lo spessore umano di un allenatore. Dopo una settimana Sarri li avrà convinti tutti".