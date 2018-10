ESCLUSIVA TMW - Sannino: “Riparto dalla Serie A, Levadiakos grande chance”

“La Juve ha vinto tutte le partite, un mezzo passo falso ci può stare... il pareggio contro il Genoa non può condizionare il cammino della squadra. La Juventus difficilmente si fa distrarre più di una volta, oggi farà bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore bianconero, Mark Iuliano....

Monza, Brocchi nome caldo per la panchina. Offerto contratto fino al 2020

Serie C, 8^ giornata: Reggina-V. Francavilla 0-1. Decide Martinez al 50'

Monza, via Zaffaroni. Brocchi nuovo allenatore

Serie C, 1^ giornata: le designazioni arbitrali dei recuperi

Albissola, poker di pretendenti per la panchina

Monza, fatta per Fossati dall'Hellas per gennaio

Ds Gozzano: "Non prenderemo penalizzazioni. Ora risultato pesante"

Ad Siracusa: "Gravina in FIGC rilancerà la Serie C"

Novara, doppia frattura al cranio per Visconti. Ma niente intervento

Carta suona la carica per la sfida alla Carrarese: "Olbia, devi osare"

Serie C, Giudice Sportivo: Novara stangato. Marricchi out 4 turni

Catania, è tornato Llama: "Andai via in lacrime, contro la volontà"

Pres. Sicula Leonzio: "Gravina in FIGC? Conosce problematiche C"

Serie C, vittorie corsare per Olbia e Pisa

Rimini, per la panchina trattativa con Leonardo Acori

Pres Potenza: "Soddisfatti per vittoria ma vorrei soffrire di meno"

Albissola, in pole per la panchina c'è Bellucci

Ternana, Altobelli: "Fra 40 giorni sarò di nuovo in campo"

Pres. Feralpi: "Con Gravina in FIGC riforma dei campionati"

