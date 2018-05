ESCLUSIVA TMW - Sporting Lisbona, sul macedone Ristovski c'è lo Stoccarda

Fonte: di Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Classe '92 macedone in prestito dal Rijeka allo Sporting Lisbona, Stefan Ristovski ha giocato a lungo in Italia. Arrivato nelle giovanili del Parma, ha militato anche a Crotone, Frosinone, Bari e Latina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, potrebbe andare in Germania: sul difensore ventiseienne c'è lo Stoccarda.