ESCLUSIVA TMW - S.Praga, Stramaccioni è il nuovo allenatore: Ujfalusi nello staff

© foto di Federico Gaetano

Una nuova esperienza per Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore di Inter, Udinese e Panathinaikos è il nuovo tecnico dello Sparta Praga. Accordo raggiunto per i prossimi due anni, perché intanto Stramaccioni si è liberato dal Panathinaikos rinunciando ad alcuni premi sul contratto. E ora ecco il nuovo progetto, biennale a tre milioni con opzione per il terzo anno e nello staff ci sarà Tomas Ujfalusi. Ambizione che si sposa con il progetto Sparta Praga, Stramaccioni riparte dalla Repubblica Ceca...