ESCLUSIVA TMW - Stoccarda, scout in Albania per la rivelazione Mala

Cresce la lista di club interessati ad Esat Mala, centrocampista di quantità e qualità che sta facendo le fortune del Partizani Tirana e che è stato premiato proprio in settimana col titolo di migliore giocatore del campionato del mese per quanto riguarda il mese di marzo. Lo Stoccarda, alla ricerca di un rinforzo per la propria linea mediana, ha inviato i propri scout a osservarlo durante l'ultima gara giocata dal Partizani contro il Kamza, vinta grazie anche ad una superprestazione del kosovaro.