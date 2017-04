ESCLUSIVA TMW - Stramaccioni e lo Sparta Praga, la situazione

© foto di Federico Gaetano

Voglia di vincere e di essere protagonisti. Lo Sparta Praga punta a tornare vincente e vuole un allenatore italiano. I due profili valutati sono stati Francesco Guidolin per esperienza, competenze e capacità di parlare fluentemente l'inglese e Andrea Stramaccioni, reduce dall'esperienza in Grecia, al Panathinaikos. La scelta sembrerebbe essere ricaduta su Stramaccioni, giovane in rampa di lancio e già con importanti esperienze alle spalle. L'ex tecnico dell'Inter è legato al Panathinaikos che al momento non intende liberarlo, ma il club di Praga ha fatto sapere di essere intenzionato, eventualmente, a pagare la clausola. A Stramaccioni è stato proposto un contratto di tre anni, eventualmente le parti potrebbero siglare un biennale con opzione per il terzo anno. La decisione definitiva del tecnico arriverà entro metà maggio, giusto il tempo di valutare tutte le situazioni che potrebbero prospettarsi. Poi Stramaccioni potrebbe tornare in pista per la prossima stagione. Valigie quasi pronte, lo Sparta Praga è in pressing...