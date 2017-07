ESCLUSIVA TMW - Utrecht, si tratta Sneijder... con uno sponsor di macchine agricole

© foto di Federico Gaetano

L'Utrecht vuole Wesley Sneijder. O meglio, uno sponsor dell'Utrecht vuole Wesley Sneijder. Trattativa in corso, grazie ad un'azienda di macchine agricole che sponsorizza il club. Il proprietario dell'azienda olandese è tifoso rinomato dell'Utrecht ed è innamorato calcisticamente dell'ex Inter. Una pista che può diventare concreta (si tratta per un anno) ma che al momento non sembra di facile realizzazione anche in virtù del possibile passaggio di Sneijder in MLS a gennaio. A finanziare l'operazione per l'Utrecht, in gran parte, sarebbe proprio l'azienda che sponsorizzerebbe il club. L'Utrecht studia la situazione e tratta Sneijder. Con l'aiuto dello sponsor-tifoso...