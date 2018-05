ESCLUSIVA TMW - Villarreal, si lavora al rinnovo di Radu fino al 2021

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Villarreal al lavoro per il futuro. Contatti avviati per il rinnovo del contratto del giovane terzino destro, Rinaldo Radu, fino al 2021. Il difensore classe 2002 è gestito dagli agenti Oscar Damiani e Crescenzo Cecere. E il Villarreal vuole blindare il giocatore, lavori in corso...