ESCLUSIVA TMW - WyScout, l'Atletico Madrid preme per Dendoncker

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da gennaio, l'Atletico Madrid si rinforzerà con Diego Costa e con Vitolo. E non solo. Già, perché i Colchoneros stanno cercando anche rinforzi su mediana e difesa è uno dei nomi più caldi è quello di Leander Dendoncker. Mediano che sa giocare anche in mezzo alla difesa di casa Anderlecht, secondo quanto raccolto da TMW al WyScout di Londra l'Atletico starebbe visionando in Belgio il giocatore per rinforzarsi a gennaio. Anche se non sarà facile, vista la concorrenza di tanti club in Europa.