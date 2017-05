ESCLUSIVA TMW - Wyscout, Nizza: Balotelli e Favre, conferme sull'addio

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Si comincia a progettare il futuro in casa Nizza dopo una stagione eccezionale, culminata col terzo posto in Ligue 1 dopo aver a lungo lottato per la vetta con Monaco e Paris Saint-Germain. Mario Balotelli, arrivato in prestito dal Liverpool, saluterà il club francese a fine stagione. Ingaggio alto, troppo alto per la società transalpina che è già al lavoro per individuare il suo sostituto.

In uscita anche il manager Lucien Favre: confermate le indiscrezioni relative ai contatti serrati col Borussia Dortmund. Per il club tedesco il manager classe '57 è la prima scelta per la prossima stagione.