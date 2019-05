Lo Zenit San Pietroburgo si è laureato ieri campione di Russia con tre giornate d’anticipo dopo il pari contro l’Akhmat. È un titolo che è merito anche del lavoro svolto dal tecnico Sergej Semak: “È un mostro sacro del calcio russo”, dice a Tuttomercatoweb.com Giulio Dini che ha lavorato per lo Zenit durante l’esperienza di Spalletti come tecnico di quella squadra e che tuttora è consulente del club. “Semak è alla sua terza stagione su una panchina, la prima allo Zenit. Era stato giocatore e poi assistente di Spalletti sempre allo Zenit, poi aveva fatto benissimo nella sua stagione e mezzo alla guida dell’Ufa, portandola alle soglie dell’Europa League. Erano tanti anni che un allenatore russo non era al timone dello Zenit: si è rivelata felice la scelta della dirigenza, che a maggio aveva cercato Sarri, di puntare su di lui. Io che sono vicino al club, sono felice per lui e il suo staff e per il ds Javier Ribalta, alla sua prima esperienza come direttore sportivo (è stato a lungo capo scouting della Juve, ndr)”